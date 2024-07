F1 | Charles Leclerc presente al concerto di Taylor Swift a Milano

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 13 luglio 2024)è pronta ad ospitare il primo dei due concerti italiani del ‘The Eras Tour’ di. A raggiungere il capoluogo lombardo per assistere allo show della pop star internazionale, c’è anche. Il pilota della Ferrari, questo weekend non impegnato con la squadra in quanto si tornerà a correre la prossima settimana, è stato immortalato all’interno di San Siro insieme alla propria compagna, poche ore prima dell’inizio del. O pilotoestáno show de hoje! ????#MilanTSTheErasTour pic.twitter.com/Q83UYV1L9P —Brasil (@br) July 13, 2024 F1:aldiSportFace. .