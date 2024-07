Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 13 luglio 2024) ": dalla città lineare alla smart social city", un progetto approvato nell‘ormai lontano 2020 e che ha previsto, tra i tanti interventi in agenda, la demolizione della scuola materna Aquilone per dare vita al nuovo spazio 0-6 a. Una serie di lavori dalle importanti tempistiche realizzative, volti però a riqualificare l’intera area die a restituire nuova linfa al quartiere. Dalle parti di Via Amerigoperò, a poche decine di metri in linea d’aria dall’asilo, la parola riqualificazione ’stona’. Anzi, i termini più ricorrenti utilizzati daisonoe incuria. Il panorama che si profila nel giardino retrostante alle abitazioni è quello di un vero e proprio cantiere a cielo aperto. Erba alta più di un metro, che porta zanzare e molti insetti anche dentro le case, buche e fosse di varia profondità scavate e mai coperte, assi di legno e reti da cantiere che spuntano di tanto in tanto.