Dalla scuola all’ufficio | Così scopriamo il lavoro

(Di sabato 13 luglio 2024) Dal banco alla scrivania, almeno per qualche settimana. Una ventina di studenti che partecipano alle borse estive ‘’ negli enti pubblici sono stati ricevuti ieri mattina in Comune dal sindaco, Marco Panieri, presidente del Circondario, e dal vicesindaco e assessore alla, Fabrizio Castellari. Le attività che gli studenti sono chiamati a svolgere sono di carattere amministrativo, tecnico, informatico, di assistenza, educativo e di accoglienza turistica. Le borse avviate nel 2024 sono 48, riservate a studenti delle classi terze e quarte degli istituti superiori. A ciascuno viene riconosciuto un contributo di 130 euro a settimana, con la durata di ogni singola borsa studio che è compresa tra le quattro e le sei settimane. Gli studenti svolgono la propria esperienze lavorativa in diverse istituzioni locali, tra cui i Comuni di Castel San Pietro Terme, Dozza, Imola, Medicina e Mordano; Ausl; Asp; Area Blu; Circondario; Solaris.