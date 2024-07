Barbasophia dal web al palco | Pensare è un atto di ribellione

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 13 luglio 2024) Si intitola ", vite ribelli", la relazione-spettacolo che Matteo Saudino in arte, terrà stasera alle 21.30 nella corte di Villa Torlonia (San Mauro Pascoli), nell’ambito di Revèrso, a cura di Sillaba. Uno "spettacolo sul coraggio die sulla forza ribelle della filosofia", regia di Milo Scotton, produzioni Fuorivia. Matteo Saudino è docente di Storia e Filosofia nei licei di Torino, youtuber e scrittore. Ha un canale youtube con 310mila iscritti, 45 milioni di visualizzazioni e 93mila follower su Instagram. Attraverso questi strumenti affronta la filosofia e la storia come incontro col contemporaneo, per ragionare sulla società, sulla politica, sulle istituzioni e sull’istruzione, sui diritti e sulla giustizia sociale.