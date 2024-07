Attesi in 200 per la Ciclostorica In sella alla scoperta della vallata

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 13 luglio 2024) Il ciclismo "Eroico" di un tempo passato torna nella città etrusca. Domani sarà ancora tempo de "La Cortonese" lache ogni anno rievoca il fascino del ciclismo vintage. "Non solo una festa di biciclette che solcano le strade sterrate del territorio d’epoca – ricordano gli organizzatori - ma un’occasione per riscoprire il sapore autenticofatica e dell’avventura". La manifestazione vedrà sfilare una carovana di appassionati provenienti da diverse parti d’Italia e non solo, fra monumenti, scorci paesaggistici in un percorso dove non mancano tratti caratteristici. Già 150 i partenti, ma gli organizzatori contano di arrivare a 200. L’appuntamento è come di consueto fissato a Tavarnelle nel quartier generalePolisportiva Val di Loreto che organizza con passione e abnegazione l’iniziativa con il patrocinio dell’amministrazione comunale.