Ascoli corto circuito Metalcoat La proposta di acquisto slitta ancora

(Di sabato 13 luglio 2024) La fatidica mossa, inizialmente preparata dopo intere giornate di accurate valutazioni, di fatto non è avvenuta neanche ieri. Il colpo è praticamente rimasto in canna a causa di una serie di ritardi burocratici tra i commercialisti die uno studio legale di Milano al quale Matteo Trombetta Cappellani si era affidato per curare tutta la parte legata all’articolatache, a questo punto, difficilmente arriverebbe all’attuale proprietà prima di lunedì. Infatti considerando la giornata odierna in cui gli uffici del settore solitamente restano chiusi e il festivo di domani, probabilmente i consulenti dell’azienda bergamasca non riusciranno a far pervenire al patron Massimo Pulcinelli la propriaprima dell’inzio della settimana.