Ardea furti e spaccio sul lungomare degli Ardeatini | cittadini esasperati

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di sabato 13 luglio 2024), 13 luglio 2024 – Iltini è nuovamente al centro dell’attenzione a causa di una serie diche stanno esasperando residenti e villeggianti. Nella parallela di via Bologna, a poche centinaia di metri dalla Piazza di Santa Rita, sono stati segnalati numerosi episodi di vandalismo e furto. Circa un’ora fa, verso le 17, hanno rotto un altro lunotto e asportato quello che c’era dentroin auto e camper I ladri non si fermano davanti a nulla: rompendo i vetri delle auto, asportano tutto ciò che trovano all’interno. Questa settimana, dei villeggianti hanno denunciato il furto di abiti dal cofano posteriore della loro auto. In un altro caso, il lunotto posteriore di una Dacia è stato sfondato e sono stati rubati altri effetti personali.