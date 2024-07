Alec Baldwin archiviato il processo per omicidio L’attore in lacrime

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 13 luglio 2024) Roma, 13 luglio 2014 –ha accolto condi gioia l’archiviazione del caso dicolposo che lo vedeva imputato in New Mexico per la sparatoria mortale avvenuta sul set del film ‘Rust’. Halyna Hutchins, direttrice della fotografia, era morta nell’ottobre del 2021 a causa del colpo di pistola partito dall’arma chestava maneggiando durante le prove. Si tratta della seconda archiviazione del caso e al momento, secondo i media americani, non verrà istruito un nuovo. US actorattends his trial on involuntary manslaughter at Santa Fe County District Court in Santa Fe, New Mexico, on July 12, 2024. In October 2021, on the New Mexico set of the Western movie "Rust," a gun pointed bydischarged a live round, killing the film's cinematographer Halyna Hutchins and wounding its director.