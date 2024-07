Zaino da viaggio per volare low cost e leggeri | ecco i migliori

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di venerdì 12 luglio 2024) Negli ultimi anni, i viaggiatori hanno assistito a una rapida espansione delle compagnie aeree low, le quali offrono voli a prezzi estremamente competitivi. Tuttavia, uno degli aspetti più discussi (e spesso criticati) di queste compagnie è la politica relativa al bagaglio a mano gratuito. Infatti, la scelta di scorporare il bagaglio a mano dal servizio base è una strategia di pricing attuata dalle compagnie low-per tenere bassi i prezzi dei voli per risultare più competitive, per poi modificarli nel momento in cui, nelle fasi successive dell’acquisto online, il viaggiatore desidera trasportare un bagaglio. L’unico bagaglio che è accettato dalle compagnie di questo tipo senzai aggiuntivi è unodi piccole-medie (uno solo a persona) di dimensioni che cambiano (di poco) da compagnia a compagnia.