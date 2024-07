Svaniti nella notte la recensione | da Ricardo Darín a Riccardo Scamarcio

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di venerdì 12 luglio 2024) Il film:, 2024. Regia: Renato De Maria. Cast:, Annabelle Wallis, Massimiliano Gallo, Gaia Coletti. Genere: Thriller. Durata: 90 minuti. Dove l’abbiamo visto: Su Netflix. Trama: Un padre nel bel mezzo di un complicato processo di divorzio parte per una missione pericolosa quando i suoi figli scompaiono dalla casa di campagna isolata in cui vivono. A chi è consigliato? A chi cerca un thriller senza troppe pretese con cui occupare il weekend. Su Netflix è arrivata la rivisitazione tutta italiana del thriller argentino Séptimo, con un magneticoDarìn protagonista. Stiamo parlando di, per la regia di Renato De Maria, con protagonistie Annabelle Wallis, nel tentativo di conferire un sentore più internazionale alla produzione.