Progetto BeIntern | babysitting gratuito per mamme che vogliono tornare al lavoro

(Di venerdì 12 luglio 2024) Si stima che nel Mezzogiorno, solo il 35,3% delle donne con figli piccoli riesce a lavorare conciliando vita familiare e ambizioni professionali. In particolare le donne over 35 vivono la situazione di maggior difficoltà. Con meno tempo a disposizione, le donne che hanno molti impegni familiari si trovano infatti spesso costrette a lavorare meno ore o a non lavorare affatto .A questo si aggiunge la mancanza di strutture, come gli asili nido, che agevolerebbero le madri nel conciliare impegni familiari e professionali. IlPer questo,, unselezionato e sostenuto dal Fondo per la Repubblica Digitale – Impresa sociale e realizzato dal Consorzio Osservatorio dell’Appennino Meridionale in partnership con l’Università degli Studi di Salerno (UNISA) e la Fondazione Saccone, prevede un servizio dicompletamente, con solo 40 ore di formazione in presenza.