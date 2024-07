Poti Picture per il Comitato Stazione AV Arezzo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 12 luglio 2024), 12 luglio 2024 – IlSAVA si prepara a chiudere la petizione e chiede al governo Meloni di rivedere la localizzazione ministeriale di Creti. Tre studi universitari, centosettantadue incontri istituzionali e più di ottomila firme domandano di sostenere il merito ed il bene comune di tutti i territori coinvolti. Escludere la provincia di, prosegue la nota del, sarebbe come dar sfogo ad un capriccio miope e per tutti dannosissimo. Senza il bene comune, il dialogo e la coesione - come tristemente accade pure nella comunità internazionale - tutti pagheranno un prezzo ingiusto per le generazioni future. Il consiglio direttivo SAVA ringrazia las per il sensibile sostegno ricevuto e chiama a responsabilità tutta la politica.