Poste Italiane omaggia l’Inter | un francobollo dedicato ai Campioni d’Italia

(Di venerdì 12 luglio 2024) Roma, 12 luglio 2024 –comunica che oggi 12 luglio 2024 viene emesso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy unordinario appartenente alla serie tematica “lo Sport”al, vincitrice del Campionato di calcio di serie A, relativo al valore della tariffa B pari a 1,25€. Tiratura 540.000 esemplari di francobolli e 150.000 foglietti contenenti rispettivamente due esemplari di francobolli per complessivi trecentomila esemplari.Foglio: quarantacinque esemplari. ? Ilè stampato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente. Bozzetto a cura di Mirko Augugliaro e del FC Internazionale Milano e ottimizzato dal Centro Filatelico dell’Officina Carte Valori e Produzioni Tradizionali dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.