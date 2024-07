Pitti Fragranze torna a settembre | 180 espositori e 36 debutti

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di venerdì 12 luglio 2024)anche quest’autunno, la fiera che esplora i nuovi brand dedicati ai profumi. Quest’anno previsti 180, la maggior parte dei quali internazionali. e 36assoluti. Il tema di quest’anno riguarda le corrispondenze creative tra profumi e musica. E lo fa con una attesissima installazione intitolata “The Sound of Fragrance”. Che andrà in scena nello spazio Alcatraz della nota Stazione Leopolda di Firenze. Ci saranno due percorsi, che porteranno lo spettatore a vivere esperienze sensoriali astratte e innovative. Un sentiero dedicato al silenzio olfattivo e musicale, e il suo opposto: rumoroso e profumato. Ci saranno anche duecreate appositamente da maître parfumeur per l’occasione, la Silence Fragrance e la Noise Fragrance.