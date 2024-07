Paura per la frana a Monte di Procida ma nessuna connessione con il bradisismo

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di venerdì 12 luglio 2024) Tantama fortunatamente nessun ferito adi, in provincia di Napoli, dove nel primo pomeriggio di ieri un costone di roccia èto nella zona di Miliscola, a poca distanza da Bacoli. Una nuvola di fumo ha invaso la spiaggia adiacente provocando l'apprensione dei tanti bagnanti presenti. Un altro episodio, questo, che non fa dormire sonni tranquilli agli abitanti dei Campi Flegrei, interessati in questi mesi dall'intensificarsi delle scosse di terremoto legate al. Il legame tra i due fenomeni era stato ipotizzato perché in mattinata, poco prima della, era stato registrato un evento di magnitudo 2.6 con epicentro nella contrada Pisciarelli, nella zona di Agnano al confine tra i comuni di Pozzuoli e Napoli.