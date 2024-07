Ostia amministrata male il caso della giostra a Piazza Anco Marzio finisce in Consiglio municipale

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 12 luglio 2024) Il, aneldel X Municipio di Roma Capitale: la polemica politica In X Municipio contestata l’idea di mettere unanelladi– (Google Maps) – ilcorrierecitta.come in balia di eventi di dubbio gusto. Le vicende che stanno toccando in questi giorni, tra le bancarelle e l’installazione di una, sono finite neldel X Municipio di Roma Capitale. Mentre l’Amministrazione del presidente Mario Falconi difende la bontà dii e ambulanti nella zona di Lido Centro, l’opposizione evidenzia come per l’ennesima volta sia stata sbagliata la strategia di rilancio turistico per il territorio lidense.