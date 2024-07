Open Arms in aula | processo al ministro Matteo Salvini rinviato al 14 settembre

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di venerdì 12 luglio 2024)torna in tribunale per il caso. Ildel tribunale di Palermo è a carico del vice premier, accusato di sequestro di persona e rifiuto di atti d'ufficio per avere impedito lo sbarco di 147 migranti a Lampedusa. Nell’ultima udienza la Procura aveva chiesto l'audizione di 3 poliziotti ma la difesa deldelle Infrastrutture e dei Trasporti aveva chiesto un termine per replicare. Il collegio, presieduto da Roberto Murgia, lo aveva concesso segnando la data odierna per il ritorno il tribunale. .