Napoli Conte già stregato da un nuovo acquisto azzurro

(Di venerdì 12 luglio 2024) Leonardo Spinazzola brilla nel ritiro dela Dimaro. Accelerazioni e grinta conquistano. L’ex Roma pronto a rinascere in maglia azzurra. Dimaro, Spinazzola conquistaIl ritiro dela Dimaro sta già regalando le prime sorprese. Tra i calciatori che si stanno mettendo in luce, Leonardo Spinazzola sembra aver catturato l’attenzione di Antonio, impressionando il tecnico con le sue qualità tecniche e il suo atteggiamento in campo. Durante l’allenamento di ieri, Spinazzola ha dato prova delle sue doti atletiche e tecniche. Le sue accelerazioni, i dribbling nelle partitelle e la grinta da leader non sono passati inosservati., noto per la sua attenzione ai dettagli, ha mostrato grande apprezzamento per l’impegno e le prestazioni dell’ex Roma.