Marvel Rivals il nuovo trailer presenta Venom mettendo in risalto la sua forza straordinaria

(Di venerdì 12 luglio 2024) In vista della sua prossima beta chiusa, NetEase Games ha pubblicato undi, dedicato a, uno dei due nuovi personaggi giocabili di questa nuova versione di test del gioco: ci stiamo riferendo a. Ebbene sì, il titolo hero shooter è pronto ad accogliere a breve anche il celeberrimo anti eroe, con il temibile Simbionte che è pronto a catapultare Eddie Brock nella mischia, così da affrontare tutti gli altri personaggi dell’universo della Casa delle Idee. NetEase Games ha aggiunto checonsentirà ai fan di prendere parte a partite 6v6 contro altri eroi e villain, catturando punti e scortando carichi utili. Inoltre in quanto Avanguardia, le abilità diincludono oscillare e strisciare sui muri. Come se non bastasse tutto questo, il gigantesco Simbionte è in grado anche di saltare e sbattere contro un gruppo di nemici, legandoli con dei viticci, ottenendo scudi ed impedendogli di scappare.