Marotta indica la via di Oaktree Inzaghi aspetta | Inter in costruzione

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 12 luglio 2024)presenta ufficialmente il progettocon la Seconda Stella cucita sul petto ma il primo calciomercato firmatodiventaessante soprattutto per. Tra le operazioni già chiuse, quelle in fase di definizione e/o ancora da cogliere, le novità sono tante MILANO – Manca solo qualche altro dettaglio ma la nuovaè pronta al via. E si tratta della primadel Presidente Giuseppe, che dà il via all’eraCapital Management a Milano. La prima conferenza stampa della stagione si apre con l’annuncio del prolungamento di Simone, che continuerà a sedere sulla panchina nerazzurra fino al 30 giugno 2026 (e magari oltre, ndr). Tra i vari temi affrontati danon può mancare quello relativo al calciomercato estivo dell’