L’intelligenza artificiale frena la sostenibilità | richiede troppa energia

(Di venerdì 12 luglio 2024)(AI) sta rivoluzionando molteplici settori, ma il suo crescente utilizzo comporta un significativo aumento del consumo energetico nei data center. Questo fenomeno rappresenta una sfida importante per la rete elettrica e per gli obiettivi di. Secondo un’analisi di Goldman Sachs, il consumo energetico globale potrebbe aumentare del 160% entro il 2030 a causa dell’espansione dell’AI. questo aumento esponenziale rischia di mettere sotto pressione la rete elettrica, già sollecitata dalla crescente domanda di. Oltre alla pressione sulla rete, l’aumento del consumo energetico nei data center pone anche un freno agli sforzi di. Le iniziative per ridurre l’impatto ambientale dei data center potrebbero essere vanificate dalla rapida crescita del fabbisogno energetico indotto dall’AI.