Introduzione alla realtà di Camurri non si fa recensire ma si può invogliare a leggerlo

(Di venerdì 12 luglio 2024) Consideriamo anzitutto i generi letterari. A Tubinga, Hegel legge l’“Emilio” di Rousseau e concepisce la sua “Fenomenologia dello spirito” come un romanzo di formazione, la storia della coscienza che si eleva al sapere assoluto. Due secoli dopo, Edoardoriprende la stessa trama, ma stavolta come romanzo d’iniziazione. La differenza non è da poco. Il Bildungsroman è un apprendistato al vivere in società, e culmina con l’accomodarsi bene o male al mondo; al contrario, il romanzo d’iniziazione – di cui il Novecento ha scalato grandi vette, d“Montagna incantata” al “Monte Analogo” – è un’impresa insocievole, selvatica, che porta semmai a uscire dal mondo, o quanto meno a divincolarsi dfattura maligna della cosiddetta “” (parola dquale non bisogna lasciarsi ipnotizzare, raccomandava Elémire Zolla citandone l’etimologia latina: “reale” non è che l’oggetto su cui si concentra un’assemblea deliberativa, è la res della res publica).