Incidente nella notte | perde il controllo della moto si schianta e muore a 44 anni

(Di venerdì 12 luglio 2024) Fermo, 12 luglio 2024 - Un uomo di 44, residente nel fermano, è mortodopo aver perso ilpropriaed essere caduto a terra. Secondo una prima ricostruzione delle forze dell'ordine giunta sul posto, intorno a mezzae mezza l'uomo, in sella sua, arrivato all'altezzarotatoria nuova di Fermo, in zona Campiglione, vicino al bivio per Torre San Patrizio, ha perso ile si èto a terra. A seguitosegnalazione di quanto accaduto, è stata allertata la centrale operativa del 118 e sul posto sono arrivati i sanitariCroce verde di Fermo e l'automedica. I sanitari hanno chiesto l'intervento anche dell'eliambulanza da Ancona e hanno subito provato a rianimare ilciclista, ma senza riuscirci.