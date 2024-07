I servizi di supporto psicologico nati dopo le alluvioni del 2023

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di venerdì 12 luglio 2024) La storia si ripete e con lei la paura. «Quando ho visto cos’è accaduto a Cogne, mi sono tornate in mente le immagini dell’acqua che sale», racconta Fabiola Farneti. Dal pomeriggio del 29 giugno 2024, infatti, un evento meteorologico estremo, con nubifragi,, frane e grandine, ha colpito la Valle d’Aosta e il Piemonte. Secondo l’ultimo bollettino del Centro funzionale della Regione autonoma Valle D’Aosta, alla stazione di Cogne-Lillaz sono caduti centododici millimetri di pioggia. Ancora oggi, la località montana è isolata a causa dei danni provocati all’unica strada di collegamento dalle esondazioni. Per i dati rilevati da Arpa Piemonte, nelle vallate alpine del Torinese e del Vercellese e nel Verbano si sono registrati diversi picchi di precipitazioni con valori superiori ai cento millimetri in appena dodici ore.