Gyökeres è l’obiettivo del Napoli in caso di addio di Osimhen Record

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di venerdì 12 luglio 2024) Dal Portogallo la notizia che, giovane attaccante dello Sporting Lisbona, è nel radar del. Tutto dipende da. La sua cessione aprirebbe la strada allo svedese.rimane l’alternativa aScrive: «Ieri dall’Italia sono emerse notizie che potrebbero avere un impatto indiretto sul futuro dell’attaccante svedese. Il PSG è disposto ad andare avanti con una proposta di 200 milioni di euro con ilper Kvaratskhelia e, e un’ipotetica uscita della punta nigeriana sarebbe un allarme in Portogallo. Ambito da alcuni dei top club, soprattutto in Premier League,rimane nel radar del, che lo vede come possibile alternativa a. Lo Sporting non accetterà meno di 100 milioni, la stessa cifra della clausola, e spera di tenerlo per un’altra stagione».