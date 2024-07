Garage a 530 euro al mese con doccia gabinetto divano letto e cucina | polemiche per quella che è stata definita con coraggio la perfetta casa di partenza

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 12 luglio 2024) Strano ma vero. Unpubblicizzato (con) come fosse “ladi” per una sola persona alla “modica” cifra di 530. L’annuncio è apparso sul sito dell’agenzia OpenRent. La dimora ile lanello stesso spazio abitativo accanto al, poi in dotazione ci sono anche il tostapane, il bollitore e un forno a microonde. “Il lato positivo – afferma ironicamente il giornale Independent che ha rilanciato l’annuncio – è che tutte le bollette sono incluse nell’appartamento ammobiliato ed è a pochi passi da Costa, Greggs, Tesco e da una biblioteca. La stazione ferroviaria è a circa 10 minuti a piedi e ci sono molti autobus per Leeds e Bradford. L’inquilino ideale non si preoccuperà del rumore in quanto sembra che si tratti di unannesso a unafamiliare con bambini piccoli”.