FOTO – Franco Carboni addio Inter e nuova vita al River Plate | il benvenuto!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 12 luglio 2024)ha dato inizio ad unaavventura al. Il classe 2003, giovane di proprietà dell’e fratello di Valentin, che ha conquistato la finale di Copa America con l’Argentina, si sta già allenando con lasquadra. Ora arriva ilufficiale del club argentinoAVVENTURA –, giovane di proprietà dell’proprio come il fratello Valentin che tanto sta facendo parlare di sé, lascia l’Italia per fare ritorno in Argentina. Il classe 2003 si è trasferito al, squadra con la quale si stava già allenando da qualche giorno su permesso del club nerazzurro., inizia ufficialmente laavventura al– Dopo la non prolifica esperienza al Monza di Raffaele Palladino e quella alla Ternana in Serie B,torna in patria trasferendosi con la formula del prestito, fissato a 500mila euro con diritto di riscatto a 4 milioni di euro.