Foster il traguardo volante Completato un km su sette | Talpa sotto viale Lavagnini Superata la zona più abitata

(Di venerdì 12 luglio 2024) Firenze, 12 luglio 2024 – Partita da Campo di Marte per riemergere a Castello, lache sta scavando ilsuolo di Firenze per far posto al tunnel dedicato ai treni dell’alta velocità "ha già1.075 metri", dei circa 7 chilometri previsti dall’infrastruttura. Lo conferma Rfi durante il sopralluogo organizzato con la Regione Toscana nel cantiere della stazione, dove si è arrivati a 15 metri di scavo per raggiungere, come da progetto, i 24. Un dato che ribadisce anche il governatore Eugenio Giani: la fresa, questa sorta di cantiere mobile lungo 110 metri, "è già oltre piazza della Libertà, sta entrando in via Spartaco". In alto, Giani e l’ad di Ferrovie, Strisciuglio; in basso, il progetto stazioneE qui, pensando al primo chilometro(visto che mentre procede vengono già sistemati i conci del rivestimento, quindi mancano "solo i binari e la linea elettrica"), il governatorelinea un dato: "Il ventre di Firenze, che non era mai stato violato, reagisce positivamente".