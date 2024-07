Esclusivo TPI – Diario di un salvataggio sulla rotta migratoria più letale del mondo

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di venerdì 12 luglio 2024) «Italy? I’ll be ok?». Sono le prime parole che sento urlare da una barca piccola in legno, celeste, sovraffollata. Le persone a bordo sono senza salvagente, e sono in balia della corrente. Ci troviamo sul rhib Orca, il gommone per il soccorso, il primo a entrare in contatto con i naufraghi insieme ad altre quattro persone del team di Medici Senza Frontiere. Sopra di noi vola il Seabird, l’aereo operato da Sea-Watch, impegnato in attività di ricerca enel Mediterraneo centrale, che segnala i casi in pericolo. Ci segue e aiuta nelanche il rhib Mike. Ci avviciniamo alla barca per dare loro un salvagente e portiamo i naufraghi a bordo della nave Geo Barents. Sono quarantatre uomini, uno siriano, uno egiziano e tutti gli altri dal Bangladesh.