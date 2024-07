Con Ravenna la rigassificazione coprirà 45% domanda italiana

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 12 luglio 2024) Con l'entrata in esercizio della Bw Singapore, la nave rigassificatrice che prenderà servizio nell'impianto offshore di, la capacità dicomplessiva del Paese salirà a 28 miliardi di metri cubi all'anno. Si tratta di un volume corrispondente al 45% delladi gas del 2023 e pari a quanto importato dalla Russia nel 2021. Il dato è emerso nella conferenza stampa svoltasi oggi ain occasione della visita del ministro della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto al cantiere del rigassificatore che entrerà in funzione l'anno prossimo. Pichetto ha visitato i cantieri di Rosetti Marino, il fornitore che si sta occupando della realizzazione dell'impianto off-shore, e la zona di mare aperto in cui sorgerà la piattaforma.