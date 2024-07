Clizia Incorvaia e Paolo sposi | il primo reel della sposa l’ironia di Tavassi

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di venerdì 12 luglio 2024)Ciavarro pronti per il magico giorno. Le nozze, i dettagli, ilPerCiavarro il giorno tanto atteso é arrivato. In questa giornata i due ex gieffini convoleranno a nozze nella meravigliosa Forte dei Marmi. La cerimonia si svolgerà a Maitò, e vedrà la partecipazione di tanti amici e familiari e soprattutto sarà un matrimonio blindatissimo dove accederanno solo le telecamere di Canale 5. In attesa di vedere ilscatto degliche sicuramente condivideranno subito aver celebrato il rito, la futuraha deliziato i suoi follower con delle immagini in anteprima. Leggi anche Antonella Fiordelisi, l’esordio da conduttrice poi la confessione: “mi sto impegnando silenziosamente” Ila poche ore dal matrimonio A pochissime ore dal matrimonio, lasul suo profilo Instagram ha voluto sorprendere i fan con un piccolo assaggio.