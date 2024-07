Calciomercato Foggia ufficiale l’ingaggio di Camigliano | VIDEO

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 12 luglio 2024) Ancora un colpo didel, alle prese con operazioni di rafforzamento dell’organico in vista della partenza per il ritiro di San Giovanni in Fiore, prevista martedì 16 luglio. La società comunica di aver sottoscritto un contratto biennale con Agostino. Il comunicato del club “Il Calcio1920 comunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Agostinoche si lega al club rossonero fino a giugno 2026 con opzione di rinnovo., difensore classe 1994 nato a Segrate (MI), cresce calcisticamente nelle giovanili del Brescia. Nel 2013 fa il suo esordio nella serie cadetta sempre con i colori del Brescia. Nella stagione successiva il suo cartellino passa all’Udinese che, poi, lo gira in prestito alla Virtus Entella e al Cittadella.