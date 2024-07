Bretelle Due Mari ad Arezzo partono i 174 espropri Si salva il cavalcavia di via Salvadori | il piano

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 12 luglio 2024), 12 luglio 2024 – Raddoppio della Dueparte seconda. Manca la pubblicazione dell’avvio del procedimento, ma intanto sul sito del ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica è già apparsa una lunga lista di proprietari interessati a eventuali, futuri,per la realizzazione di un altro lotto della Due. Una lista che fa tremare molti, così come era successo con la prima mandata di. In tanti, tantissimi, allora, di quella lista non ne erano a conoscenza. Seppero dai media o per caso che sul loro giardino sarebbe stato costruito un pilone di un, o che al posto del loro box sarebbe passata una strada., quelli, necessari per la realizzazione delle duetra San Zeno e San Giuliano e quella in direzione della Valdichiana, e per la costruzione deldi viadori.