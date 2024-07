Benitez | All’Europeo la maggior parte dei gol con meno di 6 passaggi cioè recupero e contropiede

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di venerdì 12 luglio 2024): «ladei gol condi 6». Il Corriere della Sera ha intervistato l’allenatore spagnolo anche ex Napoli. L’Italia è in crisi di risultati e di talenti, perché? «Ma ha un grande allenatore che con il tempo e il lavoro troverà la soluzione per riportare gli azzurri a essere competitivi. Andrà meglio, ne sono sicuro, fidatevi». Lei è nel panel Uefa degli osservatori tecnici. Quale tendenza tattica e tecnica ha notato in questo torneo?: «possesso inutile nella propria metà campo, più possesso palla alla ricerca dell’efficacia e nella metà campo avversaria. Ladei gol vengono comunque segnati condi 6, il che significa in molti casi