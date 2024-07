Attenzione selettiva | perché concentrarsi su una cosa sola è utile ma sempre più difficile

Leggi tutta la notizia su robadadonne

(Di venerdì 12 luglio 2024) I processi relativi all’sono spesso degni di grande interesse. Come funziona il cervello umano? Come si fa a? Quali sono i metodi più efficaci per l’apprendimento? Sono tutte domande di ampio respiro, le cui risposte non sonounivoche –ognuno di noi è differente – tuttavia ci sono ambiti che vale la pena approfondire. Per esempio il tema dell’. Il mondo di oggi è rumoroso, colorato, pieno di stimoli. A noi spetta il compito di selezionare gli stimoli per utilizzare quelli che ci occorrono, per l’apprendimento, per la socialità e in alcuni casi anche per l’autoconservazione della vita (per esempio quando stiamo facendo qualper cui una dispotrebbe attivare un pericolo).