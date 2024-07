Alessia e Lino deludono i fan di Temptation Island | i motivi e l’ironia di Filippo

Leggi tutta la notizia su tutto.tv

(Di venerdì 12 luglio 2024) Ieri è andata in onda un’altra esilarante puntata di. Tra gli eventi più attesi della messa in onda c’era, sicuramente, la possibile violazione del regolamento diper raggiungeredall’altra parte del villaggio. Nelle anticipazioni, infatti, erano trapelati contenuti che lasciavano presagire che sarebbe accaduto proprio questo. Il tutto, però, non solo non si è verificato, ma è stato liquidato anche in un modo non molto gradito dal pubblico da casa. Ecco cosa è successo. Ecco cosa non ha gradito il pubblico suDurante la messa in onda della puntata di, sul web i telespettatori si divertono a commentare le varie dinamiche che si verificano in tempo reale. Questo è proprio quello che è accaduto ieri al di sotto di alcuni video condivisi sul profilo Instagram del programma.