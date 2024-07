Alcaraz in finale a Wimbledon per il secondo anno di fila Ora aspetta uno tra Musetti e Djokovic

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di venerdì 12 luglio 2024)in, di nuovo. Il tennista spagnolo è pronto a difendere il titolo che ha vinto l’scorso. Ha battuto Medvedev per 6-7, 6-3, 6-4, 6-4. Ora inattende uno traha fine match ha detto: «Sono molto contento della mia prestazione di oggi. Ho iniziato in maniera nervosa, lui stava dominando il match, giocando un ottimo tennis con il suo servizio e il suo gioco in risposta. È stato difficile per me, ma ho cercato di superare i nervi all’inizio delset. È stato molto utile essere in vantaggio per 3-1 e dopo ho potuto fare il mio gioco e godermi un po’ di più la partita. Ho cercato di fare ottimi colpi, mi sono mosso bene, quindi in generale credo di aver giocato un buon match».