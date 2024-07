Wimbledon Krejcikova sarà l’avversaria di Jasmine Paolini in finale | Rybakina fuori a sorpresa

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 11 luglio 2024)Barboradinelladi2024. Grandissimanella seconda semicon la ceca che supera in rimonta la kazaka Elena, numero quattro del mondo, in tre set con il punteggio di 3-6 6-3 6-4 dopo due ore e nove minuti di gioco. Si tratta della secondaSlam della carriera per, che aveva vinto il Roland Garros nel 2021. Anon bastano 8 ace e 38 vincenti, ma la kazaka paga soprattutto i 37 errori non forzati. Dall’altra parteha chiuso con 25 vincenti e 26 errori non forzati. Partenza lanciatissima diin un primo set dove fioccano comunque i break. La kazaka si porta sul 4-0, strappando il servizio alnel secondo e quarto game.