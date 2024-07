UFFICIALE – L’Inter cede un classe 2004 in Serie B! Il salto

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 11 luglio 2024)ha comunicato sul suo sitola cessione di un giocatoreche lo scorso anno è stato in prestito in Lega Pro. Ecco chi è! CESSIONE – «FC Internazionale Milano comunica la cessione di Jacopo Martini al FC Südtirol. Il centrocampistasi trasferisce a titolo definitivo». Così il club nerazzurro dà la notizia dell’addio del giocatore che ha militato in Primavera e che non ha mai fatto il suo esordio con la Prima Squadra. Martini veniva da un anno in prestito al Foggia dove ha totalizzato ventisette presenze in campionato e due tra la Coppa Italia e la Coppa Italia diC. Farà perciò in questa stagione ildi categoria, perché il Sudtirol si trova inB e parte con l’obiettivo di salvarsi nuovamente.