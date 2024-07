Tutti pazzi per i nuovi rossetti Louboutin

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di giovedì 11 luglio 2024) Dettagli dorati e una lunga bacchetta per issimi“Stiletto lumi”. Si tratta di un glow up dell’edizione da collezione del rossetto di uno dei marchi più iconici sul mercato. Già andato virale su Tik Tok, questo nuovo rossetto arriva in ben sei colorazioni e due packaging diversi, rendendolo ancora una volta un oggetto del desiderio non solo per formula e shade, ma anche per lo splendido packaging e concept che c’è dietro. Come dice il nome, “stiletto” perché è contenuto all’interno di un vero e proprio stiletto (nero o rosso) che corona la storia d’amore infinita tra il brand e l’iconica scarpa. Sei nuove colorazioni, sei sfumature di rosso che vanno dal nude pescato al rosso pieno. Tutte le tonalità dieIl brand aveva già fatto imre beauty e fashion addicted con la collezione di smalti.