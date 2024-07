Trieste rivolta in carcere | scontri urla e incendi per il sovraffollamento

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 11 luglio 2024)neldi, con. Tutte le strade attorno alla casa circondariale, che si trova in centro, sono state chiuse per ragioni di sicurezza mentre polizia e carabinieri si sono schierati in tenuta antisommossa per un blitz nella struttura. Sul posto sono arrivati anche vigili del fuoco e ambulanze perché ci sono dei feriti.Leggi anche: Neonata di 4 mesi morta per il caldo: era in barca con i genitori, c’erano 49 gradi Le regioni della protesta, sempre più problematica da gestire, sono le condizioni dicui sono sottoposti i detenuti, aggravata dal caldo e dall’afa di queste ore. Stando a quanto si apprende, ci sarebbero statitra le persone detenute e gli agenti. Da fuori si sentono, vetri rotti e si percepisce un forte odore di bruciato.