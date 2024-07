Traffico Roma del 11-07-2024 ore 08 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 11 luglio 2024) LuceverdeBen ritrovati all'ascolto Attenzione anche per un incidente segnalato lungo il Grande Raccordo Anulare abbiamo code tra Nomentana e Tiburtina sulla carreggiata interna perrallentamenti Poi tra Casilina e il bivio per laFiumicino in esterna si rallenta con code tra le uscite via Trionfale Ottavia via di Casal Lumbroso lo stesso nel tratto Appia Nomentana e rallentamenti e code lungo il tratto Urbano A24L'Aquila da Tor Cervara verso la tangenziale est sulla tangenziale abbiamo code tra via delle Valli e Corso di Francia in direzione dello stadio in carreggiata opposta verso San Giovanni figli a tratti tra Nomentana e Tiburtina tu le consolari disagi su via Cassia anche per un incidente abbiamo codetta La sporta in via Oriolono su via Flaminia via Salaria rispettivamente file dal raccordo a via di Tor di Quinto e dall' aeroporto Urbe a via viaggi via Pontina coi attratti da Pomezia al bivio per via Cristoforo Colombo verso l'Eur la polizia locale Ci segnala un incidente Concorde su via Ostiense in prossimità di via di Malafede un invito alla massima cautela nella guida su Viale Enrico de Nicola disagio alcon code all'incrocio con via Marsala per un guasto all'impianto semaforico