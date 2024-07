Tennis | Sinner in vacanza con Kalinskaya in Costa Smeralda prima delle Olimpiadi

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 11 luglio 2024) Mentre Wimbledon 2024 è ancora in corso e a rappresentare l’Italia nelle semifinali ci sono Lorenzo Musetti nel torneo maschile e Jasmine Paolini al femminile, il numero uno al mondo, Jannik, si concedebreviininsieme alla fidanzata Anna. Il fuoriclasse azzurro è stato battuto ai quarti da Medvedev e non giocherà il torneo di Bastad per ricaricare le batterie in vistadi Parigi 2024, ormai imminenti. Per arrivare al meglio all’appuntamento a cinque cerchi, però, non deve mancare ora un po’ di relax, ed è per questo che l’altoatesino, insieme allata russa, sono sbarcati all’aeroporto di Olbia, in Sardegna, e presi d’assalto da turisti e tifosi per autografi e selfie.inconinSportFace.