Stop ai cellulari a scuola anche per scopi didattici

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 11 luglio 2024) A partire dal prossimo anno scolastico sarà vietato l’utilizzo del cellulare a qualsiasi scopo,didattico. "Non credo che si faccia buona didattica con un cellulare fino alle scuole medie", ha dichiarato il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ieri al convegno ’Laartificiale - Età evolutiva ed evoluzione tecnologica’. "Questo ovviamente non significa l’uso del tablet o del computer, che devono essere però utilizzati sotto la guida del docente – ha precisato–. Lacome comunità educante non può prescindere dal ruolo del docente che deve guidare questi strumenti. Deve valorizzare, motivare e dare entusiasmo ai giovani". L’idea del ministro Valditara è quella di tornare ad alcune tradizioni del passato per evitare il dilagare delle "nuove tecnologie sempre e comunque".