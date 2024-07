Spellare i peperoni come farlo in modo facile e veloce

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di giovedì 11 luglio 2024) Tra i tanti ortaggi tipici della stagione estiva, spiccano anche i: buonissimicontorno, possono essere usati ancheingrediente per preparare tante ricette diverse. Il loro gusto dolciastro li rende perfetti, infatti, per insaporire molti piatti e dare un tocco di freschezza alla tavola. Tuttavia, sono anche piuttosto pesanti e molte persone li trovano poco digeribili: la “colpa” è della loro buccia, che contiene una sostanza in grado di passare indenne gli acidi dello stomaco e arrivare quindi intatta all’intestino. Per risolvere questo problema, possiamo. Ecco alcune tecniche perin. Perché togliere la buccia aisono un’ottima fonte di vitamina C, fondamentale per rafforzare il sistema immunitario e per combattere i danni provocati dallo stress ossidativo.