Scarsa igiene in cucina e i Nas fanno chiudere un esercizio sul lungomare di Cecina

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di giovedì 11 luglio 2024)– Undeldifinisce nella rete dei carabinieri del Nas. Resterà chiuso finché non ottempererà ai requisiti die sicurezza richiesti dall’Asl. Continuano i controlli dei carabinieri sulla sicurezza alimentare e sul rispetto della normativa a tutela della salute pubblica. I Carabinieri del Nucleo antisofisticazione e sanità di Livorno sono stati impegnati in controlli di settore per monitorare il rispetto della normativa in materia di somministrazione di alimenti e bevande sulla costa etrusca. In particolare, i carabinieri, a seguito di capillari controlli eseguiti in esercizi pubblici deldi, in ottemperanza alla campagna denominata Operazione estate tranquilla 2024, hanno riscontrato irregolarità sotto il profilo della sicurezza alimentare e igienico sanitario.