Salta l’intesa Meloni-von der Leyen l’Ecr si sfila dalla nuova maggioranza Ue | Non ci sono le condizioni per sostenerla

(Di giovedì 11 luglio 2024) Il gruppo dei Conservatori e riformisti europei, guidato in Ue da Giorgia, non voterà la fiducia a un nuovo mandato di Ursula von deralla guida della Commissione europea. O per lo meno non in via ufficiale. La decisione che rompe settimane di incertezze e speculazioni è stata annunciata questa mattina da Nicola Procaccini, co-presidente del gruppo Ecr e “luogotenente” della premier all’Europarlamento. «L’agenda che abbiamo avuto modo di vedere non cambia rispetto a quella di 5 anni fa e al momento non cileper votare von der». La linea indicata agli eurodeputati della famiglia conservatrice/sovranista, dunque, è quella della libertà di voto alle delegazioni. Il che, come evidente, potrebbe lasciare spazio anche a voti in diversa direzione dai singoli partiti che fanno parte di Ecr.