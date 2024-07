Rugby Summer Series | azzurri contro Tonga per il riscatto

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 11 luglio 2024) L’Italia è già al crocevia del proprio tour estivo. Dopo la sconfitta di Apiale Samoa, glisono in cerca die hanno bisogno di ottenere la vittoria. Non si prospetta una partita semplice, anche perché alcuni avversari conosco in maniera approfondita il gioco italiano: Paea e Fekitoa, i due centri della formazione rivale, giocano rispettivamente per le Zebre e il Benetton, mentre James Faiva ha giocato al Petrarca tra il 2019 e il 2023 e Siosiua Kaifa ha concluso l’ultima stagione tra le Zebre. La partita porta però anche buone notizie, con Quesada che ritrova Ange Capuozzo e schiera Marco Riccioni e Jacopo Trulla, da tempo assenti in Nazionale. Davanti Edoardo Iachizzi ha ottenuto la titolarità, affiancato da Federico Ruzza in seconda linea, mentre le terze linee cambiano, con Zuliani e Lorenzo Cannone in campo.