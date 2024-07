Redditi medi Avanza l’erosione

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 11 luglio 2024) L’aumento delle povertà è un’ipoteca anche per il futuro, visto che con stipendi ridotti e senza supporti strutturali, si rinuncia alle cure e non si fa alcuni investimento nella previdenza integrativa. Lo osservano, non da oggi, le Acli Bresciane, sulla base delle analisi deie dei riscontri che emergono dal confronto con le persone. "L’aumento di povertà e difficoltà – spiega Fabrizio Molteni (nella foto), vicepresidente Acli con delega al lavoro – era lampante già lo scorso anno dal report deiche aggiorneremo a breve. Ipian piano vengono erosi, anche per effetto dell’inflazione. Inoltre, è emerso che chi ha più risorse economiche spende di più per la salute, al contrario di chi non ha queste possibilità. E poi significativo per il futuro è l’aspetto della previdenza complementare, perché il nostro sistema richiede che ciascuno abbia forme pensionistiche complementari forti: ciò non sta avvenendo, soprattutto fra i giovani".