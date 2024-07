Primo giorno di scuola a Zingonia Ecco l’Atalanta più forte di sempre Carica De Roon | Non vedevo l’ora Anche Scalvini e Zaniolo al raduno

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 11 luglio 2024) La nuova stagione delè iniziata ieri mattina al centro sportivo dicon il tradizionale. Sorrisi, selfie con i tifosi, autografi dai finestrini abbassati e quella voglia di ripartire pronunciata ad alta voce dal capitano in pectore Marten De("Non") a nome di tutti i compagni. Ieri la Dea ha iniziato a lavorare con diciassette giocatori e cinque giovani aggregati e oggi si unirà al gruppoil capitano Rafael Toloi. Lavoro differenziato per il convalescente, che dovrebbe unirsi al gruppo in una decina di giorni, e lavoro con i fisioterapisti per Giorgio, entrambi incitati dai tifosi al loro arrivo.sul campo per la truppa di mister Gasperini, allenamento incentrato sulla preparazione fisica, comein questo periodo.